Корреспондент «Известий» показал работу саперов на спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают саперы Вооруженных сил России в ходеспецоперации по защите Донбасса.

При отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на освобожденных участках остаются многочисленные боеприпасы: мины, снаряды, патроны. Зачисткой территории от взрывоопасных предметов занимаются инженеры-саперы.

По их словам, часть припасов украинские военные расставляли по всем правилам и тщательно маскировали, а часть хаотично разбрасывали, но и те, и другие бывает сложно обнаружить.

«Взрывоопасных предметов находим каждый день большое количество, уничтожаем непосредственно на месте <...> Чтобы наши войска и колонны, могли спокойно проезжать и не бояться подрывов», — рассказал старший офицер управления инженерных войск Руслан.

На заминированных объектах бойцы используют специальное обмундирование: твердая пластина закрывает грудную клетку и жизненно важные органы, а плотная ткань защищает другие части тела от осколков.

Саперы исследуют каждый сантиметр земли с металлоискателем. На одном небольшом участке могут быть заложены сразу несколько мин. Если объект невозможно безопасно извлечь, его местоположение отмечают с помощью специальных щупов.

Много работы приходится выполнять после обстрелов, так как некоторые снаряды не детонируют и остаются в земле. Чтобы обеспечить проезд военным и гуманитарным колоннам, саперы обезвреживают и утилизируют все потенциально опасные единицы.

11 апреля журналист «Известий» Мери Бадунц показала, как военнослужащие Вооруженных сил РФ обезвреживают украинский танк неподалеку от Херсона. Также она запечатлела работу саперов по зачистке освобожденного от украинских боевиков Мелитопольского района.

Ранее, 9 апреля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, как военные Луганской народной республики (ЛНР) разминируют оставленные Вооруженными силами Украины снаряды. Он показал, как военные обезвреживают снаряды, предназначенные для артиллерии 122 калибра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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