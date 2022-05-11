В Госдуме заявили о планах США устроить на Украине голодомор

США хочет устроить голодомор на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 11 мая.

«В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — сказал Володин.

Он отметил, что Штаты выискивают ходы, как вывезти зерно с Украины, что, по словам американского лидера Джо Байдена, необходимо для снижения стоимости ресурса.

«Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая», — возмутился спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что Вашингтон загнал украинскую сторону в долговые обязательства, поскольку «$40 млрд выделяется на ленд-лиз — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты».

«Украину закредитовывают всё больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», — приводит слова Володина «Газета.Ru».

30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев направил 20 млн т зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, несмотря на дефицит продуктов в стране, в обмен на оружие и боеприпасы.

1 мая федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет помогать странам, которые столкнутся с проблемой голода, вызванного событиями на Украине. Канцлер отметил, что возможности Украины, которая является одним из основных поставщиков зерна, сейчас значительно ограничены в том, что касается экспорта.

13 апреля сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области. Аграрии подчеркнули, что испытывают серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить. Отмечалось, что украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится, ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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