ФРГ поможет столкнувшимся с голодом из-за событий на Украине странам

Германия будет помогать странам, которые столкнутся с проблемой голода, вызванного событиями на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 мая на мероприятии в Дюссельдорфе.

«Нам уже приходится беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду. Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим», — цитирует Шольца Deutsche Welle.

Канцлер отметил, что возможности Украины, которая является одним из основных поставщиков зерна, сейчас значительно ограничены в том, что касается экспорта.

Ранее в марте продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на продовольствие за первый весенний месяц подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые — на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар — на 6,7%.

В Германии уже признавали, что антироссийские санкции грозят Европе не только энергетическим кризисом, но и продовольственным. В частности, 25 марта немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. По мнению аграриев, отрасль столкнулась с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%.

На фоне роста цен на пшеницу, 34% поставок которой приходились на Украину и Россию, Евросоюз также разрешил использовать под посевы те земли, которые ранее не трогали из соображений экологии. Для помощи сельскохозяйственному сектору было выделено порядка €500 млн.

27 марта Союз мясной промышленности Германии выступил против требования министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, призвавшего граждан страны отказаться от употребления мяса и тем самым «внести вклад в борьбу с Путиным». Животноводы сочли предложение министра контрпродуктивным и оспорили информацию, что цена на булку хлеба в ФРГ может подняться до €10. По мнению главы союза, рост цен не будет таким большим.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

В тот же день президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 также обратил внимание на угрозы продовольственного кризиса в мире из-за ситуации вокруг Украины.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».