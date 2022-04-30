Минобороны РФ сообщило о поставках Киева зерна в Европу в обмен на оружие

Киев направил 20 млн т зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, несмотря на дефицит продуктов в стране, чтобы в обмен получить иностранное оружие и боеприпасы. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские власти организовали массовый вывоз зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю в Румынию.

«Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сказал он.

Мизинцев отметил, что такое решение украинские власти приняли при остром дефиците продуктов питания для собственного населения. Он также добавил, что в большинстве регионов Украины не хватает зерна для проведения весенней посевной кампании.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области.

Аграрии подчеркнули, что испытывают серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить.

Отмечалось, что украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится, ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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