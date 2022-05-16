В Китае назвали цель Запада в раздувании слухов о дефиците пшеницы из-за РФ

Китайская газета «Хуаньцю шибао» в понедельник, 16 мая, назвала политической провокацией заявления G7 о том, что РФ якобы виновник дефицита пшеницы и продовольственного кризиса.

Научный сотрудник Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуань уверен, что отсутствие на мировом рынке пшеницы из Украины стремительно сгладится с помощью увеличения предложений из других стран, которые являются зерновыми поставщиками, — России, Канады и европейских стран.

«Общий объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 млн т, из них объем производства пшеницы — 87 млн т, это рекордный показатель. Также ожидается дальнейшее увеличение российского экспорта зерна. Между тем экспорт пшеницы из Канады в 2022–2023 годах тоже вырастет на 8,5 млн т, а из Европейского союза — на 5 млн т», — утверждается в статье.

Заявлениями, в которых «Большая семерка» обвиняет Россию в «пшеничной войне», по мнению Ху Бинчуаня, движет, в частности, желание подвергнуть РФ новым ограничения.

«По сути, заявление о том, что Россия начала «пшеничную войну», можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение», — сказал он.

Специалист заявил, что текущий рост цен был спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным масштабным разделом среди всех желающих. Именно по этой причине, по его мнению, Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельхозпродукции, однако невыгодное соотношение спроса и предложения будет уравновешено.

«Нам нужно спокойно смотреть в лицо провокаторам, раздувающим угрозу продовольственного кризиса. <…> С точки зрения мира в целом даже при нынешних высоких ценах на продукты питания скоро будет сформирован новый баланс между спросом и предложением в области сельскохозяйственной продукции, поэтому, когда речь идет о вопросах продовольственной безопасности, необходимо быть готовым к опасности, но не стоит слишком тревожиться», — заключил китайский эксперт.

Накануне в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.