Генсек ООН предупредил об угрозе нищеты из-за кризиса на Украине

На фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы все видим трагедию, разворачивающуюся на Украине. <...> Но за ее границами война начала тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий», — сообщил он чешскому изданию Seznam Zprávy.

Гуттериш напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур. Эти две страны обеспечивают продовольствием значительную часть населения бедных регионов. Кроме того, РФ была и остается крупнейшим экспортером природного газа и вторым в мире экспортером нефти.

Последствия геополитического конфликта в Европе уже дают о себе знать: затрудняется производство, рушатся цепочки поставок, растут цены. ООН становится все сложнее выполнять свою гуманитарную миссию, поскольку число нуждающихся стремительно увеличивается, тогда как запас ресурсов истощается. По словам Гуттериша, несмотря на то, что организация солидарна с украинским народом, она не имеет права игнорировать интересы остального мира.

Ранее, 16 апреля сотрудники издания Global Times указали на тяжелые последствия для мировой экономики необдуманных санкций в отношении России со стороны США. Помимо этого, китайские журналисты заявили, что обвинения Вашингтона в адрес других стран являются попыткой сложить с себя ответственность и скрыть свои неудачи, такие как, например, огромные издержки от ограничительных мер.

12 апреля доцент программы «Международная политика и безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

До этого, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

По данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому сбои поставок привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ. В частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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