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Экономист предрек голод в ряде стран без российского зерна

Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
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Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал доцент программы «Международная политика и безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

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«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.

Экономист отметил, что мировые грузоперевозчики присоединились к ограничениям против России. Их суда не будут заходить в российские морские порты. Эксперт предположил, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.

Белхароев напомнил, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, поэтому, по его мнению, заменить этот объем не представляется возможным.

Ранее, 5 апреля, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто.

Рамазанов отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключает эксперт.

До этого, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

По данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому сбои поставок привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

Эксперт полагает, что проблема осложняется тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая.

При этом специалист подчеркнул, что негативные эффекты глобального продовольственного кризиса ощутят все государства, если санкции не отменят.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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