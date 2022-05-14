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Власти Индии запретили экспорт пшеницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министерство торговли и промышленности Индии сообщило в субботу, 14 мая, что страна решила запретить экспорт пшеницы.

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Отмечается, что решение связано с резким скачком мировых цен на пшеницу, в результате чего «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой».

«Запрет с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении министерства.

Согласно опубликованному документу, экспорт злаковых будет разрешен «в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее».

Кроме того, вывоз пшеницы могут допустить на основании разрешения правительства Индии после «запроса правительств» других стран о необходимости удовлетворения потребностей в области продовольственной безопасности.

«Правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы», — сообщило министерство.

13 мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, что в Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на десять дней.

Также он отметил, что ООН рекомендует странам иметь запасы пшеницы как минимум на два месяца. Между тем Грузия не может полностью обеспечить себя пшеницей. Основной импорт зерновых в страну приходится на Россию и составляет более 90%. Пока же ассоциация намерена организовать встречу с премьером республики и добиться того, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована.

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за тонну на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

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