В Грузии сообщили о дефиците пшеницы

В Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на десять дней. Такой прогноз озвучил в пятницу, 13 мая, глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.

«Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны — запасов хватит на десять дней, и мельницы в течение нескольких дней остановятся», — сказал он в интервью грузинскому агентству «Бизнес формула».

По его словам, в Грузию уже несколько месяцев агрессивно ввозят муку, заменяющую пшеницу. Однако завоз пшеницы, как считает Силагава, не имеет смысла, поскольку импортная пошлина на муку нулевая, в то время как на пшеницу действует плавающая пошлина — $120 за тонну.

Также он отметил, что ООН рекомендует странам иметь запасы пшеницы как минимум на два месяца. Между тем, Грузия не может полностью обеспечить себя пшеницей. Основной импорт зерновых в страну приходится на Россию и составляет более 90%.

Пока же ассоциация намерена организовать встречу с премьером республики и добиться того, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована. Переговоры с ведомствами экономического профиля, по словам Силагавы, завершились безрезультатно, а сотрудники мельниц продолжают терять работу.

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за тонну на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.