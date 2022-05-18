США потребовали от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины

Страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Об этом в среду, 18 мая, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на организованной Соединенными Штатами министерской конференции по продовольственной безопасности.

«Правительства и международные организации могут совместно добиваться от России создания коридоров, для того чтобы продовольствие и другие важные грузы могли безопасно покидать Украину наземным или морским путем», — подчеркнул госсекретарь.

Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении $215 млн на новую чрезвычайную продовольственную помощь», — отметил глава Госдепа.

По его словам, администрация президента США ожидает, что американский конгресс вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на цели продовольственной безопасности.

«Мы ожидаем, что наш конгресс очень скоро одобрит выделение $5,5 млрд федерального финансирования для гуманитарной помощи и продовольственной безопасности», — указал Блинкен.

Накануне телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

Ранее, 16 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

В тот же день министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик заявил, что страна будет содействовать Украине в вопросах транспортировки зерна на экспорт. Меры будут приняты из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

12 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Штаты сознательно переворачивают положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за якобы действий России. Антонов также подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на продовольственных рынках. По его словам, РФ будет добросовестно исполнять обязательства по экспорту сельхозтоваров.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.