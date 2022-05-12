Посол РФ отреагировал на обвинения США в кризисе продовольствия

США сознательно переворачивают положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Черного и Азовского морей. Такое мнение в четверг, 12 мая, выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Антонов также подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на продовольственных рынках. По его словам, РФ будет добросовестно исполнять обязательства по экспорту сельзхозтоваров.

Ранее, 5 мая, посол России в США указал на то, что меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, результатом чего стало обострение глобального продовольственного кризиса. Он также напомнил, что Россия продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на санкции.

В апреле профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом Рамазанов уточнил, что найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно.

1 апреля директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

До этого, 28 марта, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Санкции в отношении России и Белоруссии зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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