Прямой эфир
Авто
Страховщики запустят более дешевые полисы с урезанным покрытием
Политика
В АПЭК назвали губернаторов со снизившимся рейтингом
Экономика
В РФ начались неофициальные продажи нового iPhone
Наука
Ученые предсказали новые волны пандемии из-за трех новых штаммов «Омикрона»
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 мая
Мир
Генсек НАТО оценил возможность размещения сил альянса до вступления Швеции в блок
Экономика
TeamViewer сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии
Мир
Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая
Мир
Байден и Шольц отвергли легитимность изменения границ Украины
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Экономика
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz
Сюжет:

Антонов объяснил деструктивность обвинений России в продовольственном кризисе

0
Пустые полки в супермаркете
Фото: Global Look Press/CTK/Zapotocky Ales
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, что и привело к обострению глобального продовольственного кризиса, заявил в четверг, 5 мая, посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны. Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — приводит ответ дипломата Telegram-канал посольства.

Антонов напомнил, что Российская Федерация продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на стесненные санкциями обстоятельства.

«Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — подчеркнул посол.

5 апреля профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто. Он отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключает эксперт.

До этого, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022