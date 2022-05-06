Антонов объяснил деструктивность обвинений России в продовольственном кризисе

Меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, что и привело к обострению глобального продовольственного кризиса, заявил в четверг, 5 мая, посол России в США Анатолий Антонов.

«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны. Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — приводит ответ дипломата Telegram-канал посольства.

Антонов напомнил, что Российская Федерация продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на стесненные санкциями обстоятельства.

«Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — подчеркнул посол.

5 апреля профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто. Он отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключает эксперт.

До этого, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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