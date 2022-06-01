Песков заявил об отсутствии договоренностей с Турцией по вывозу зерна с Украины

У России нет четких договоренностей с Турцией по вопросу вывоза зерна с Украины. Об этом 1 июня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Точных договоренностей нет. Турецкая сторона и другие стороны получили детальные разъяснения от [президента РФ Владимира] Путина о том, что Россия не препятствует, если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации, Россия будет готова оказать содействие», — сказал он журналистам, комментируя слова главного советника президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагима Калына о положительной реакции Москвы на предложение содействия в решении вопроса транспортировки зерновых продуктов с Украины.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что украинские порты минировала не Россия.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться проблема вывоза зерна в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию, Песков отметил, что эта тема постоянно стоит на повестке дня.

«По разным каналам идет обсуждение темы. Потенциально мы на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного и с введением незаконных рестрикций в отношении одного из мировых поставщиков, то бишь нас, и с действиями украинских властей, которые заминировали порты», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что «контакты министра действительно планируются, по итогу он сам расскажет».

О том, что Россия и Украина положительно отреагировали на предложение турецких властей о посредничестве в вывозе украинского зерна, Калын заявил ранее в этот день. По его словам, этот вопрос стоит на повестке предстоящего 8 июня визита министра иностранных дел РФ в Турцию.

Накануне глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пояснил, что одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другой причиной сложностей, по его мнению, являются антироссийские ограничения, из-за которых РФ не может застраховать суда и получить сервис в других портах.

Лавров в свою очередь отметил, что от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.