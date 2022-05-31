Лавров отметил важность разминирования Киевом портов для вывоза зерна

Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.

По словам Лаврова, для этого необходимо, чтобы Киев разминировал прибрежные воды.

«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, Военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения», — отметил министр.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. Он уточнил, что соглашение с РФ нужно, чтобы использовать морские пути.

Ранее, 28 мая, испанская газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза зерна с Украины. Отмечалось, что ЕС готов мобилизовать ресурсы для вывоза зерна, речь идет о порте Одессы. Одна из задач миссии — открытие европейским судам прохода в одесский порт.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

До этого, 24 мая, Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.