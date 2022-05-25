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В Москве заявили о готовности пропустить корабли с зерном из портов Украины

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Фото: TASS/EPA/IRINA GORBASYOVA
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Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия, и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса, сообщил в среду, 25 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»
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«Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем. <…> Мы уже неоднократно высказывались на этот счет. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транcакции», — сообщил Руденко.

Он также отметил, что Россия готова ежедневно предоставлять Украине необходимые гуманитарные коридоры, что и делает на постоянной основе.

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Ранее в этот же день министр иностранных дел Китая Ван И настоял на создании «зеленого коридора» для экспорта зерновых из Украины и России. По его словам, это бы поспособствовало решению надвигающегося продовольственного кризиса.

24 мая Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это на следующий день в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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