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КНР призвала создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из РФ и Украины

Глава МИД КНР Ван И предложил создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины
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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и Украины было бы актуально в сложившейся непростой продовольственной ситуации в мире. Об этом заявил 25 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
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«В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и Украины», — сказал Ван И.

По его словам, Пекин будет способствовать решению данного вопроса и не останется в стороне от «вызывающих повышенное внимание у мировой общественности» проблем.

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Глава китайского МИД подчеркнул, что Китай продемонстрировал свою ответственность, предоставляют продовольственную помощь нуждающимся странам.

Ранее в этот день сообщалось, что китайское издание «Синьхуа» обозначило ситуацию на украинской территории, а также антироссийские санкции со стороны Запада как причины возникновения крупнейшего продовольственного кризиса в Европе. В частности уточнялось, что боевые действия на украинской территории привели к нехватке сельскохозяйственного топлива.

Как отметил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро, если сейчас проблема удобрений и торговля ими не разрешится, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения продовольствием.

В то же время 23 мая министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире.

Накануне специалисты Международного валютного фонда (МВФ) опубликовали доклад «Почему мы должны противостоять геоэкономической фрагментации и как», в котором говорится, что текущее состояние экономики является худшим со времен Второй мировой войны, также было предложено несколько вариантов исправления ситуации. Ситуация на Украине была названа как одна из причин происходящего подъема цен.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

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