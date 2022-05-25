В Китае назвали причины продовольственного кризиса в Европе

Ситуация на Украине и антироссийские санкции со стороны Запада вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе, пишет китайское издание «Синьхуа».

Отмечается, что в настоящее время не ведется продажа удобрений из России и Белоруссии, также остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий, цены в связи с этим выросли.

«Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего», — приводит издание слова фермера из Греции.

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Уточняется, что за прошлый год, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, на Россию и Украину вместе пришлось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% экспорта кукурузы.

Между тем, в настоящее время боевые действия на украинской территории привели к нехватке сельскохозяйственного топлива, поскольку большинство топлива направляется на военные нужды. Кроме того, Украина находится в зависимости от поставок дизельного топлива из России и Белоруссии.

Главный экспортер зерна в мире Россия не может остановила поставки из-за западных санкций. На фоне этого, продолжили авторы материала, Европейский Центральный Банк прогнозирует высокие цены на продукты в течение всего 2022 года.

По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро, если сейчас проблема удобрений и торговля ими не разрешится, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения продовольствием.

23 мая обозреватель китайского издания Global Times Ван И написал, что антироссийские санкции, введенные США, ослабили позиции доллара. Ограничительные меры в отношении России, уточнил он, ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) опубликовали доклад, в свою очередь, признали, что текущее состояние экономики является худшим со времен Второй мировой войны, и предложили несколько вариантов исправления ситуации в докладе «Почему мы должны противостоять геоэкономической фрагментации и как». Причинами падения экономики стали пандемия COVID-19 и ситуация на Украине, говорится в публикации.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.