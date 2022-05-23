В КНР назвали негативные последствия антироссийских санкций для Запада

Антироссийские санкции, введенные США, ослабили американскую экономику и позиции доллара. Об этом в понедельник, 23 мая, пишет обозреватель китайского издания Global Times Ван И.

«Санкции <…> ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. <…> Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа», — пишет обозреватель.

По его словам, РФ в данный момент адаптируется к новой международной обстановке.

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«США наблюдают за тем, как их политика в отношении России «жалит» их собственную экономику и валюту», — заключил Ван И.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Он указал, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

22 мая Global Times сообщили, что из-за решения Вашингтона заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. В статье также отмечалось, что США преследуют свои собственные «корыстные интересы».

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

12 мая Путин сообщил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Глава государства добавил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие государства мира, добавил президент.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.