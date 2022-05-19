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Россия проработает допканалы логистики для поставок запчастей в энергетике

Глава Минэнерго Шульгинов: РФ прорабатывает допканалы логистики из дружественных стран для поставок запчастей в энергетике
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике. Об этом в четверг, 19 мая, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он пояснил, что внешнее санкционное давление со стороны недружественных стран, а также отказ ряда иностранных предприятий от работы в России сказались на работе энергетической отрасли.

«В отрасли определен перечь оборудования, ремонт которого зависит от импорта, организована совместная работа с Минпромторгом России и отраслевыми компаниями по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей и комплектующих для иностранного оборудования. Прорабатывается альтернативные каналы поставок с дружественными странами, а также логистика», — пояснил Шульгинов.

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В свою очередь, Мишустин заявил, что экономика РФ перестраивается, предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки в текущих условиях, поэтому необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. По словам Новака, в России ситуация с добычей и экспортом энергоресурсов стабильная. В случае отказа от российской нефти западными странами РФ перенаправит ее на другие рынки.

29 апреля в Минпромторге РФ сообщили «Известиям» о том, что министерство совместно с Минтрансом РФ ведет работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Отмечается, что введение санкций со стороны недружественных стран в той или иной мере негативно сказалось на транспортировке продукции для российских компаний всеми способами. Тем не менее российские производители и логистические компании постепенно адаптируются к условиям введенных ограничений. Так, новые цепочки прорабатываются в странах Востока, Южной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

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