Минпромторг и Минтранс развивают мультимодальные логистические цепочки

Минпромторг и Минтранс России ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Об этом сказали «Известиям» в министерстве промышленности и торговли в пятницу, 29 апреля.

Речь идет в том числе о странах Востока, Южной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Это сделано в том числе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Введение санкций со стороны «недружественных» стран в той или иной мере негативно сказалось на транспортировке продукции для российских компаний всеми способами», — добавили в Минпромторге.

Тем не менее российские производители и логистические компании постепенно адаптируются к условиям введенных ограничений, отметили там.

В ведомстве сказали, что структура российского экспорта и импорта в разрезе географии достаточно диверсифицирована. Это сделано для того, чтобы минимизировать эффект от санкций в сфере логистики для российской экономики.

Новые логистические цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны «недружественных» стран. Ведомства не ограничиваются упаковочными материалами и сырьем для их производства.

На фоне вопросов от компаний внешнеэкономической деятельности На базе АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» — подведомственная Минпромторгу организация — создан Ситуационный центр, отметили в Минпромторге. Его цель состоит в поиске партнеров для российского бизнеса. Эксперты делают это для диверсификации экспортных потоков, выработки низкорисковых механизмов и схем финансирования поставок, разработки альтернативных экспортно-импортных логистических решений, консультаций по практическим вопросам ведения внешнеторговой деятельности.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете Европейского союза подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

На следующий день в Федеральной таможенной службе РФ заявили, что с 9 апреля таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Ограничения коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.