Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили обстрелявшую Херсон установку комплекса «Точка-У»
Мир
Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам к Конституции
Экономика
В «Альтернативе для Германии» призвали запустить «Северный поток – 2»
Мир
Журналистов «Известий» не впустили в Молдавию
Культура
Метрополитен-опера вместо Нетребко пригласила украинскую певицу
Мир
В Пекине закроют все школы из-за вспышки COVID-19
Общество
Экс-министр Улюкаев пока остается в колонии под Тверью
Мир
Офицер ВСУ Ярошевич заочно арестован за обстрел вокзала в Краматорске
Мир
Президент Индонезии сообщил о принятии Путиным приглашения посетить саммит G20
Мир
Силы ДНР освободили от националистов 173 населенных пункта
Экономика
Австрийская OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами
Сюжет:

Минпромторг и Минтранс развивают мультимодальные логистические цепочки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг и Минтранс России ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Об этом сказали «Известиям» в министерстве промышленности и торговли в пятницу, 29 апреля.

Транспортный узел: российская логистика смотрит на Восток
Отрасль должна обеспечить бесперебойную работу экономики в период изменений

Речь идет в том числе о странах Востока, Южной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Это сделано в том числе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Введение санкций со стороны «недружественных» стран в той или иной мере негативно сказалось на транспортировке продукции для российских компаний всеми способами», — добавили в Минпромторге.

Тем не менее российские производители и логистические компании постепенно адаптируются к условиям введенных ограничений, отметили там.

В ведомстве сказали, что структура российского экспорта и импорта в разрезе географии достаточно диверсифицирована. Это сделано для того, чтобы минимизировать эффект от санкций в сфере логистики для российской экономики.

Новые логистические цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны «недружественных» стран. Ведомства не ограничиваются упаковочными материалами и сырьем для их производства.

На фоне вопросов от компаний внешнеэкономической деятельности На базе АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» — подведомственная Минпромторгу организация — создан Ситуационный центр, отметили в Минпромторге. Его цель состоит в поиске партнеров для российского бизнеса. Эксперты делают это для диверсификации экспортных потоков, выработки низкорисковых механизмов и схем финансирования поставок, разработки альтернативных экспортно-импортных логистических решений, консультаций по практическим вопросам ведения внешнеторговой деятельности.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете Европейского союза подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

На следующий день в Федеральной таможенной службе РФ заявили, что с 9 апреля таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Ограничения коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022