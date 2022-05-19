Новак заявил об обеспечении энергобезопасности России при любых обстоятельствах

Энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе марафона «Новые горизонты» 19 мая.

«Самая главная задача для нашей энергетической отрасли — обеспечение в первую очередь нашего внутреннего рынка качественными и доступными источниками энергии. Поскольку у нас производится достаточное количество энергии для внутреннего потребления, а также для экспорта, то с точки зрения энергобезопасности нашей страны, мы будем независимо от любых действий обеспечены в полном объеме», — сказал он.

В то же время он отметил, что в Европе начинается энергетический кризис, который может усугубиться к концу года или в 2023 году.

По словам Новака, в России ситуация с добычей и экспортом энергоресурсов стабильная. В случае отказа от российской нефти западными странами, РФ перенаправит ее на другие рынки. Так, он отметил, что в страны Азии уже наращиваются поставки.

По данным вице-премьера, Россия увеличила добычу нефти в мае на 200-300 тыс. баррелей в сутки после падения в апреле.

«Мы где-то в марте — апреле в результате шока получили незначительное снижение добычи и нефтепереработки. Это выражалось примерно в цифрах 10-14%. В мае мы уже пошли на отскок, и мы видим, что уже увеличивается добыча. Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тыс. баррелей в сутки», — уточнил он, отметив, власти рассчитывают, что в июне восстановление добычи нефти продолжится.

Также 19 мая вице-премьер сообщил, что газопровод «Северный поток – 2» в ближайшее время вряд ли будет запущен. Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам и по той же причине его вряд ли введут в строй. При этом он по-прежнему остается востребованным в Европе, считает Новак.

Ранее, 17 мая, президент РФ Владимир Путин во время открытия совещания по ситуации в нефтяной отрасли отметил, что нужно стимулировать глубокую переработку нефти, уходить от простой модели ее добычи. Российский лидер также подчеркнул, что итогом действий зарубежных стран, помимо ущерба для экономики Европы, стал и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора.

Кроме того, глава государства заверил, что власти сделают всё возможное для того, чтобы энергокомпании РФ могли работать в новых реалиях. Также, по словам Путина, в планах властей расширить доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий.