Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Мир
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Сюжет:

Новак заявил об обеспечении энергобезопасности России при любых обстоятельствах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе марафона «Новые горизонты» 19 мая.

Энергобалласт: Путин назвал самоубийством политику Евросоюза
Как на российском бюджете скажется возможное нефтяное эмбарго

«Самая главная задача для нашей энергетической отрасли — обеспечение в первую очередь нашего внутреннего рынка качественными и доступными источниками энергии. Поскольку у нас производится достаточное количество энергии для внутреннего потребления, а также для экспорта, то с точки зрения энергобезопасности нашей страны, мы будем независимо от любых действий обеспечены в полном объеме», — сказал он.

В то же время он отметил, что в Европе начинается энергетический кризис, который может усугубиться к концу года или в 2023 году.

По словам Новака, в России ситуация с добычей и экспортом энергоресурсов стабильная. В случае отказа от российской нефти западными странами, РФ перенаправит ее на другие рынки. Так, он отметил, что в страны Азии уже наращиваются поставки.

По данным вице-премьера, Россия увеличила добычу нефти в мае на 200-300 тыс. баррелей в сутки после падения в апреле.

«Мы где-то в марте — апреле в результате шока получили незначительное снижение добычи и нефтепереработки. Это выражалось примерно в цифрах 10-14%. В мае мы уже пошли на отскок, и мы видим, что уже увеличивается добыча. Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тыс. баррелей в сутки», — уточнил он, отметив, власти рассчитывают, что в июне восстановление добычи нефти продолжится.

Также 19 мая вице-премьер сообщил, что газопровод «Северный поток – 2» в ближайшее время вряд ли будет запущен. Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам и по той же причине его вряд ли введут в строй. При этом он по-прежнему остается востребованным в Европе, считает Новак.

Ранее, 17 мая, президент РФ Владимир Путин во время открытия совещания по ситуации в нефтяной отрасли отметил, что нужно стимулировать глубокую переработку нефти, уходить от простой модели ее добычи. Российский лидер также подчеркнул, что итогом действий зарубежных стран, помимо ущерба для экономики Европы, стал и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора.

Кроме того, глава государства заверил, что власти сделают всё возможное для того, чтобы энергокомпании РФ могли работать в новых реалиях. Также, по словам Путина, в планах властей расширить доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022