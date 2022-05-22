В Китае указали на невозможность для США восстановить доверие после заморозки активов РФ
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- В Китае указали на невозможность для США восстановить доверие после заморозки активов РФ
Из-за решения Вашингтона заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. Об этом сообщает китайский портал Global Times 22 мая.
В публикации указано, что США вследствие односторонних санкций заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов.
«Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», — отмечает портал КНР.
Автор статьи также указал на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен, которая заявила о незаконности конфискации российских активов в пользу Украины. Однако обратил внимание, что оно является просто частью тактики США, а не «голосом разума».
«Кажется, США разыгрывают стратегию «хороший полицейский — плохой полицейский», где Белый дом в попытке успокоить европейских союзников призывает к аресту российских государственных счетов, а Йеллен в то же время старается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои деньги в США по-прежнему безопасно», — отметил китайский журналист.
18 мая сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Так, минфин США планирует аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.
14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах». Министр также считает, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.
19 апреля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил «Известиям», что в обозримом будущем Россия вряд ли вернет свои замороженные резервы.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.