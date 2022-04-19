В Госдуме оценили вероятность возврата Россией замороженных резервов

В обозримом будущем Россия вряд ли вернет свои замороженные резервы, считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Об этом он во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям».

Ранее в этот день глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов.

По словам Нифантьева, смыслом подобных инициатив заключается в том, чтобы показать миру «абсолютную порочность так называемых западных ценностей, лживость их институций и полную несостоятельность утверждений о западном правовом обществе».

«Вне зависимости о того, как будет складываться внешняя политическая конъюнктура, я не думаю, что Россия в обозримом будущем вернет эти средства. Да, это может случиться, и замороженные российские активы могут вернуться к России, но надо всё же понимать, что нас ограбили не для того, чтобы когда-то вернуть награбленное. Нас ограбили потому, что мы позволили убедить себя в существовании каких-то норм и правил международного поведения в финансово-денежной сфере», — подчеркнул депутат.

По мнению Нифантьева, все введенные против РФ санкции в долгосрочной перспективе имеют «разнонаправленное значение для тех, кто вводит, и тех, против кого вводят», однако в России не стоит ожидать обрушения экономики или социально-политического кризиса. При этом взаимозависимость российского и западного рынка кратно снизится, добавил он.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов выразил мнение, что обращение в суд для снятия санкций не представляется возможным, так как заморозка активов ЦБ РФ обусловлена прежде всего политическими целями и необходима она для воздействия на ключевых лиц, которые выступают на стороне международного конфликта. Таким образом, замороженные активы сами по себе не являются предметом спора, соответственно, и предметом судебного разбирательства.

По словам адвоката, партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, если Россия сможет выиграть в суде, то исполнить решение инстанции будет сложно, опять же из-за введенных санкций.

Ранее во вторник экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что заморозка золотовалютных резервов для России имеет две опасные стороны. Во-первых, непонятна дальнейшая судьба этих резервов, а во-вторых, эта ситуация «заставляет Россию жить за счет текущих валютных поступлений, которые довольно волатильны.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада ввели антироссийские санкции ,после того как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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