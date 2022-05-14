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Лавров назвал «настоящим грабежом» ряд антироссийских мер

Лавров: страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж»
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Такое заявление сделал в субботу, 14 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

«Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — сказал Лавров.

Лавров считает, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

По его мнению, никто не застрахован от государственного пиратства запада.

Кроме того, он отметил, что западники сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца».

Ранее, 13 мая, Лавров заявил, что позиция Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России, является «невоспитанной» и «наглой».

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