Боррель предложил изъять замороженные резервы РФ для восстановления Украины

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины. Об этом 9 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в интервью Financial Times.

Он считает, что в такой инициативе есть логика.

«Это один из самых важных политических вопросов на повестке: кто будет платить за восстановление Украины?» — сказал Боррел, уточнив, что необходима «невероятная сумма денег».

Глава евродипломатии напомнил, что ранее США взяли под контроль активы Центробанка Афганистана на миллиарды долларов и выделили средства на гуманитарную помощь стране и компенсацию выплат семьям жертв терактов.

По информации издания, официальные лица Евросоюза в марте изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы РФ для восстановления Украины, но Брюссель не выдвигал никаких предложений по этой теме.

По данным Центробанка РФ на 29 апреля, международные резервы России составили $593,1 млрд, что на $14 млрд меньше, чем неделю назад. 29 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. 19 апреля она также сообщила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов. Они будут предъявлены сторонам, заморозившим российские средства.

28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. В Москве действия американской стороны и их партнеров по отношению к российскому имуществу называли воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «у нас украли довольно значительную сумму наших резервов», имея ввиду более $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены западными странами.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.