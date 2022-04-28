Палата представителей США приняла закон о передаче Украине арестованных активов иностранцев

Палата представителей США в среду, 27 апреля, приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPEN.

По итогу голосования законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Согласно тексту документа, Соединенные Штаты смогут изымать у граждан активы, полученные благодаря поддержке российских властей или незаконных действий. Арестованные активы могут быть направлены на восстановление украинской территории, а также гуманитарную помощь гражданам страны.

Уточняется, что данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.

Палата представителей США посчитала, что необходима межведомственная группа, которая бы «определила конституционные механизмы», позволяющие осуществить описанные действия.

26 апреля стало известно, что совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. Так, арест может быть наложен на собственность лиц из санкционного списка Евросоюза, даже если имуществом владеют третьи лица по документам.

4 апреля стало известно об аресте яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга в порту Пальмы-де-Майорки. Он включен в санкционный список ЕС.

В середине марта появилась информация о том, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике. При этом он отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране».

Двумя днями ранее сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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