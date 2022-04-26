Испания упростила арест имущества россиян из санкционного списка

Совет министров Испании 26 апреля одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. О принятом решении написало в этот же день издание El Pais.

Механизм дополнит меры, которые были приняты правительством в марте 2022 года на фоне ситуации вокруг Украины.

Арест может быть наложен на собственность лиц из санкционного списка Евросоюза, даже если имуществом владеют третьи лица по документам. Особые меры могут быть приняты на основании полицейских отчетов, которые доказывают, что объекты собственности принадлежат отдельному человеку.

4 апреля стало известно об аресте яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга в порту Пальмы-де-Майорки. Он включен в санкционный список ЕС.

В середине марта появилась информация о том, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике. При этом он отметил, что «всё больше поляков не понимает, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране».

Двумя днями ранее сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и опасность ведения частного бизнеса за рубежом.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».