В Испании арестовали яхту российского бизнесмена Вексельберга

Представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, по предварительной информации, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу. Об этом газета Mundo пишет в понедельник, 4 апреля.

По данным издания, яхта Tango, принадлежащая Вексельбергу, арестована и находится под охраной вооруженных гвардейцев.

Сообщается, что Tango оценивается примерно в $120 млн. Она на протяжении нескольких месяцев проходила ремонт в порту и должна была отплыть в ближайшие дни, передает НСН.

Ранее, 31 марта, министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо сообщил, что имущество на сумму €900 млн изъято в Италии у попавших под европейские санкции россиян.

Как отметил Ди Майо, в стране строго придерживаются международных обязательств по санкциям, в частности, по конфискации имущества попавших под действие ограничительных мер лиц.

До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике. При этом он отметил, что «всё больше поляков не понимает, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране».

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

В этот же день глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и опасность ведения частного бизнеса за рубежом.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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