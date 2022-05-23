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Путин указал на устойчивость российской экономики вопреки санкциям

Путин: российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе начала переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

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«Российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

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Как добавил президент, экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей, в целом они дают положительный эффект.

«Да, конечно, всё непросто. Всё, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — подчеркнул Путин.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. По его словам, разрабатывается направление логистики через известный международный транспортный коридор «Север–Юг». С российской стороны маршрут на нем проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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