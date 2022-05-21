Глава Минтранса заявил о стимуле к поиску новых логистических коридоров из-за санкций

Введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. Об этом заявил журналистам 21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — цитирует министра «Газета.Ru».

В связи с этим разрабатывается направление логистики через известный международный транспортный коридор «Север–Юг». С российской стороны маршрут на нем проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

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«В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, эти порты, подходы к портам, мосты, дороги, там не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — отметил Савельев в ходе рабочего визита в Астраханскую область.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север–Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

В тот же день CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин рассказал «Известиям», что для предпринимателей период новых ограничений стал настоящим вызовом — в условиях ограниченного времени, трудностей с логистикой и проблем с поставками бизнесу пришлось активно осваивать ниши и закрывать потребности населения в дефицитных товарах.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран. Ведомства не ограничиваются упаковочными материалами и сырьем для их производства.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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