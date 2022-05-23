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Песков назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире

Песков: причиной продовольственного кризиса в мире являются санкции, введенные против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. Об этом заявил в понедельник, 23 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление ООН о невозможности разрешить продовольственный кризис без российской продукции.

«Мы абсолютно согласны с такой точкой зрения ООН. И [президент России Владимир] Путин согласился с этим во время беседы с [генеральным секретарем ООН Антониу] Гуттеришем. Что касается зерна, президент говорил, что установленные санкции привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается. Действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно. Что касается морского способа транспортировки — не мы являемся источниками проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода. Источниками проблемы являются те, кто ввел санкции против нас и сами санкции», — сказал Песков журналистам в Москве.

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»
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Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

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«Оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно», — добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о том, как Россия видит урегулирование вопроса с заблокированными в портах Украины кораблями с зерном, Песков отметил, что для возобновления безопасной навигации необходимы дополнительные меры, в частности, отмена рестриктивных мер, которые были введены против российского экспорта.

Ранее, 18 мая, генсек ООН призвал вернуть российские продукты на мировые рынки. Он отметил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Об этом он заявил в ходе выступления на организованной США министерской конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

Конференция проводится в рамках инициативы США. На этой же конференции также выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ООН Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из РФ. По словам Небензи, дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ в ходе визита в Москву Гутерриша прошли позитивно.

Прежде, 11 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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