Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) опубликовали доклад «Почему мы должны противостоять геоэкономической фрагментации и как». В нем они признали, что текущее состояние экономики является худшим со времен Второй мировой войны, и предложили несколько вариантов исправления ситуации.

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны», — говорится в публикации от 22 мая.

Причинами падения экономики стали пандемия COVID-19 и ситуация на Украине. Это привело к колоссальному росту цен на энергоресурсы и продукты питания, что само по себе уже является испытанием для множества домохозяйств по всему миру.

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Для решения проблемы, по мнению авторов, необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, модернизировать трансграничные платежи, не допустить изменения климата и пр.

В понедельник, 23 мая, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими вследствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию. Так, по данным на 17 мая, стоимость пшеницы достигла отметки €435, и это абсолютный рекорд для европейских рынков.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств и стабильный экспорт сельскохозяйственных товаров за счет высокого потенциала РФ в агросфере.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада.

Кроме того, как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.