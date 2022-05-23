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Глава МИД Мали назвал последствием санкций паралич мировой экономики

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Фото: REUTERS/POOL/Yuri Kadobnov
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Санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире, о чем 23 мая заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

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«Сейчас мы только начали оценку всей ситуации [вызванной введением санкций против России]. Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», — предупредил Диоп в беседе с «РИА Новости».

Глава малийской дипломатии опасается, что из-за санкций в мире может пострадать больше людей, чем из-за терроризма.

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«Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но, по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», — поделился Диоп.

Он подчеркнул, что ограничения, которые Запад ввел против России, ударили не по Москве, а по бедным странам. Более того, многие люди могут умереть от голода, так как их лишают доступа к продуктам питания, а гуманитарная и продовольственная помощь не помогут из-за нарушенных экономических, финансовых и торговых связей.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими вследствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию. Так, по данным на 17 мая, стоимость пшеницы достигла отметки €435, и это абсолютный рекорд для европейских рынков.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств и стабильный экспорт сельскохозяйственных товаров за счет высокого потенциала РФ в агросфере.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада.

Кроме того, как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

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