Цена на пшеницу побила рекорд на европейских рынках

Цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки в €435. Такой информацией поделился 16 мая телеканал Arte.

Утром в понедельник на торгах на европейской бирже Euronext стоимость тонны пшеницы достигла показателя в €435 — это скачок с предыдущего рекорда в €422, зафиксированного всего четыре дня назад, 13 мая.

Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму величине производителю пшеницы. Такая погода мешает стране собрать урожай пшеницы и вынуждает правительство запретить экспорт зерна, перенаправив продукцию на внутренние потребности.

При этом отмечается, что Нью-Дели обеспокоен сокращением резервов зерна, которое предназначено для предотвращения в стране голода, так как помимо нынешних природных аномалий, индийские запасы были значительно сокращены в ходе кризиса, вызванного коронавирусом.

14 мая власти Индии запретили экспорт пшеницы. Такое решение было принято в связи с угрозой продовольственной безопасности страны.

13 мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, что в Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на 10 дней.

Между тем Грузия не может полностью обеспечить себя пшеницей. Основной импорт зерновых в страну приходится на Россию и составляет более 90%. Пока же ассоциация намерена организовать встречу с премьером республики и добиться того, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована.

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.