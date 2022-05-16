МИД РФ раскритиковал антироссийские санкции как фактор стабилизации экономики

Дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили МИД РФ в контексте заявления министров иностранных дел стран G7.

«Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики, и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами», — говорится на сайте министерства.

В МИД РФ отметили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада.

Помимо этого, министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «Группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Накануне в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

16 мая китайская газета «Хуаньцю шибао» назвала политической провокацией заявления G7 о том, что РФ — якобы виновник дефицита пшеницы и продовольственного кризиса. В материале говорится, что текущий рост цен на продовольственных ранках был спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным масштабным разделом среди всех желающих. Именно по этой причине Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельхозпродукции, однако невыгодное соотношение спроса и предложения будет уравновешено.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля – начала мая.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.