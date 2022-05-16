Прямой эфир
Мир
В Словакии сообщили о задержании экс-главы минюста за пророссийскую позицию
Мир
США выразили уверенность в консенсусе по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Представитель НМ ЛНР сообщил об обстреле российских журналистов
Мир
СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском
Мир
Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Общество
Летние детские лагеря в России откроются 1 июня
Мир
Глава МИД Венгрии запросил у ЕС миллиарды за отказ от российской нефти
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве
Общество
В России за сутки потушили 120 природных пожаров
Мир
Запасов бензина на Шри-Ланке хватит на один день
Сюжет:

МИД РФ раскритиковал антироссийские санкции как фактор стабилизации экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили МИД РФ в контексте заявления министров иностранных дел стран G7.

Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
Цены на зерно бьют все рекорды из-за погоды и политики

«Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики, и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами», — говорится на сайте министерства.

В МИД РФ отметили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада.

Помимо этого, министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «Группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Накануне в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

16 мая китайская газета «Хуаньцю шибао» назвала политической провокацией заявления G7 о том, что РФ — якобы виновник дефицита пшеницы и продовольственного кризиса. В материале говорится, что текущий рост цен на продовольственных ранках был спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным масштабным разделом среди всех желающих. Именно по этой причине Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельхозпродукции, однако невыгодное соотношение спроса и предложения будет уравновешено.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля – начала мая.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022