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Вице-премьер Абрамченко заверила в намерении РФ продолжать экспорт продукции

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Оснований для прекращения экспорта продовольствия у России нет. Страна достаточно инвестирует в агропромышленный комплекс, чтобы иметь возможность «излишки реализовывать за рубеж», заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в четверг, 19 мая.

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«Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс, мы вкладывали большие инвестиции в агропромышленный комплекс как раз для того, чтобы накормить себя и излишки реализовывать за рубеж», — приводит ее слова «РИА Новости».

Абрамченко добавила, что бюджет выделяет на продовольствие и его экспорт больше, чем на некоторые другие направления. И намерения прекращать это у РФ нет.

«Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах… поэтому мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию, интерес к российскому продовольствию растет и не вижу никаких причин для беспокойства», — подчеркнула она.

Также 19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по продовольственной безопасности заявил, что обвинения Запада в адрес России в причинах продовольственного кризиса в мире является лукавством.

По его словам, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

18 мая глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то, что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

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