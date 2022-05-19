Москва призвала снять санкции ради решения продовольственного кризиса в мире

Решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле. Об этом заявил 19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна.

По словам дипломата, продовольственный кризис был вызван комплексом причин.

«В первую очередь, это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — сказал Руденко.

Вопрос, заданный Дэвидом Бизли, надо рассматривать комплексно и двусторонне, подчеркнул замминистра.

18 мая Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

Ранее, отмечает «Газета.Ru», генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир не сможет разрешить продовольственный кризис без удобрений из России и зерна с Украины.

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе выступления на организованной Соединенными Штатами Америки министерской конференции по продовольственной безопасности, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины.

Накануне телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

22 апреля в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили «Известиям», что конфликт на Украине чреват не только глобальным ростом бедности и голода, но и ставит под угрозу всемирное здравоохранение, образование и гендерное равенство.

Главной причиной назван срыв поставок сельхозпродукции из РФ и с Украины. Еще один влияющий на глобальное благосостояние фактор — западные санкции в отношении России. С ними в том числе сопряжен общемировой рост цен, полагают эксперты.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что конфликт на Украине станет «тихой атакой» на развивающиеся страны. Кризис погрузит до 1,7 млрд человек, более одной пятой человечества, в нищету и голод. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.