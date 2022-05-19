Небензя назвал лукавой картину Запада по обвинению РФ в продовольственном кризисе

Картина Запада с обвинениями в адрес России в причинах продовольственного кризиса в мире является лукавой. Об этом в четверг, 19 мая, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию.

«После начала специальной военной <по защите Донбасса> отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны. Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», — сказал Небензя.

По его словам, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

Кроме того, Небензя заявил, что Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — заявил он.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.