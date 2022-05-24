Великобритания может отправить в порт Одессы военные корабли

Великобритания согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Об этом 24 мая сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил создание такого «защитного коридора» из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В ходе беседы Ландсбергис заявил, что военные судна может отправить в порт «коалиция желающих», состоящая из членов Североатлантического альянса (НАТО) и других стран, зависящих от зерна, таких как Египет.

Реклама

Целью совместных усилий станет укрепление защиты региона и предотвращение широко распространенной нехватки продовольствия.

Как сообщает The Times, план предусматривает, что союзные военно-морские силы очистят район вокруг южного порта от российских мин, прежде чем защищать грузовые суда, перевозящие жизненно важные продукты.

Ракеты большой дальности также будут развернуты для сдерживания попыток России якобы «саботировать коридор», говорится в материале.

Накануне, 22 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг морского порта Одессы и гуманитарную помощь стране.

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, хотя порты заблокированы Украиной. В ответ на это на следующий день в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о блокировке судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Также он указал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

22 апреля в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили «Известиям», что конфликт на Украине чреват не только глобальным ростом бедности и голода, но и ставит под угрозу всемирное здравоохранение, образование и гендерное равенство.

Главной причиной назван срыв поставок сельхозпродукции из РФ и с Украины. Еще один влияющий на глобальное благосостояние фактор — западные санкции в отношении России. С ними в том числе сопряжен общемировой рост цен, полагают эксперты.