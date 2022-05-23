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Джонсон пообещал «удвоить усилия» по предоставлению гумпомощи Украине

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Фото: REUTERS/Pool/Andrew Matthews
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг морского порта Одессы и гуманитарную помощь стране, сообщило в воскресенье, 22 мая, агентство Reuters с ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

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Великобритания удвоит усилия по предоставлению жизненно важных продуктов питания и гуманитарной помощи народу Украины, отметил пресс-секретарь британского премьера.

Джонсон и Зеленский провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых британский премьер назвал блокировку порта в Одессе «отвратительной» и заверил, что будет работать над «обеспечением экспортных возможностей» Украины.

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Он подчеркнул: «Каждая страна обязана помочь Украине и сейчас, и в долгосрочной перспективе».

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, хотя порты заблокированы Украиной. В ответ на это на следующий день в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о блокировке судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Также он указал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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