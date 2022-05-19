Лондон объявил о поставках Киеву дальнобойной артиллерии

Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Отмечается, что Джонсон ранее в четверг провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на £1,3 млрд ($1,62 млрд. — Ред.), премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны, среди прочего, будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег–корабль», а также беспилотные летательные аппараты», — говорится в документе.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

3 мая Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

26 апреля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

Двумя днями ранее Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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