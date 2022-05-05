Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины. 4 апреля в Минобороны РФ сообщили о поражении высокоточными ракетами тяговых электроустановок в районах станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. По мнению экспертов, это должно снизить темпы поставок на территорию Украины оружия из стран Европы и США . В тот же день российском военном ведомстве заявили об открытии в ближайшие три дня гуманитарного коридора с завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы по нему могли выйти мирные жители.

Атака на тылы

В среду, 4 мая, в Минобороны РФ рассказали об ударах по станциям, через которые украинской группировке войск в Донбассе доставляют вооружения и боеприпасы производства США и европейских стран.

— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. — США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооружённых Сил, рассматривается нами как законная цель для поражения , — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

При этом транспорт НАТО на территории Украины на данный момент не используется, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— Это им и не требуется пока. Еще с советских времен на польской стороне границы находится железнодорожная колея нашего стандарта 1520 мм, — заметил он. — Составы могут там загружаться, даже не переставляя тележки с европейской на российскую колею. Украинский локомотив с украинскими вагонами выезжает из Польши уже загруженный. А что касается автотранспорта, думаю, что большей частью, используются автомобили гражданского назначения — поди разбери, что там в контейнерах везут. Если не идет речь о крупногабаритных гаубицах и танках, то грузы могут перевозиться и личным автотранспортам, например, стрелковое оружие и патроны.

По мнению эксперта, удары по железнодорожной инфраструктуре должны замедлить процесс поставок вооружения.

Не получит гранату 1 Фото: РИА Новости

— Подстанции выводят из строя, а еще с советских времен украинские железные дороги были сильно электрифицированы. Тепловозов не так много, и кроме того, они требуют топлива, а там уже дефицит с горючим. Это замедлит темпы поставки по крайней мере тяжелого вооружения по железным дорогам, — предположил Андрей Фролов.

Министр обороны сообщил также, что в соответствии с поручением президента России остатки боевиков, находящихся в промзоне мариупольского завода «Азовсталь», надёжно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы, но попытки в этом направлении продолжаются, заявил глава ведомства.

— Российские военнослужащие принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения, для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины, — подчеркнул министр.

Вечером в среду в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию объявили об открытии 5, 6 и 7 мая с 8 до 18 часов гуманитарного коридора с территории «Азовстали» для эвакуации гражданских — рабочего персонала, женщин и детей. «В указанный период Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы», — говорится в заявлении.

В тот же день начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев привел данные о фактах использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

— В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась; в Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО.

На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями. В случае разрушения емкостей произойдет выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей, пояснил генерал.

Не получит гранату 2 Взрыв цистерны с азотной кислотой Фото: Соцсети

— Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения, — сказал начальник НЦУО.

По словам Мизинцева, в Запорожской области на подконтрольной Киеву территории зафиксированы случаи присвоения и торговли гуманитарной помощи чиновниками военных администраций городов.

— Именно из-за таких действий киевского режима международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного Комитета Красного Креста в Одесской области, где также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой мирным гражданам гуманитарной помощи, — заявил генерал.

Удары по радарам

Среди объектов, поражённых высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования за прошедшие сутки — две пусковые установки тактического ракетного комплекса «Точка-У», шесть локаторов подсвета и наведения зенитной ракетной системы С-300 в районе населенных пунктов Санджейка, Крысино, Вольнянск, Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, у Красного Лимана, Краматорска и Камышевахи уничтожены радары обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США .

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожили 79 объектов, включая понтонную переправу через Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

— Поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники , — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Не получит гранату 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Ракетные войска нанесли точные удары по двум командным пунктам ВСУ, батареям реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и гаубиц Д-30, а также четырём районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Средства ПВО за сутки уничтожили в воздухе десять беспилотников, включая один ударный «Байрактар-ТБ2» у Александровки в Харьковской области, перехватили баллистическую ракету «Точка» у Новой Дмитровки и 13 боеприпасов «Смерча» над ДНР и Харьковской областью.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 украинских самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2793 танка и других боевых бронированных машины, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вывести из-под огня

4 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Командир танкового взвода старший лейтенант Ильшат Султанов оборонял один из населенных пунктов когда украинские формирования попытались прорваться в его зоне ответственности. Танк Ильшата уничтожил «кочующий» миномет с экипажем и большое количество живой силы противника.

— Оказывая яростное сопротивление, националисты нанесли прицельный выстрел из ПТУР по танку старшего лейтенанта Султанова, в результате которого офицер получил черепно-мозговую травму, но, несмотря на это, продолжил вести бой и ответным огнем уничтожил вражеский расчет, — заявили в Минобороны.

Рядовой Артем Котов находился в составе колонны материальных средств, когда она попала под артиллерийский и минометный обстрел. После очередного залпа солдат получил осколочное ранение руки.

— Рядовой осознавал, что попадание в машину с боеприпасами лишит российские подразделения возможности наступления, а также приведет к взрыву и потерям в колонне. Артем самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, после чего вывел машину из-под огня противника в безопасное место, — рассказали в военном ведомстве.

Не получит гранату 4 Фото: РИА Новости

Сержант Никита Барныч охранял грузовики с боеприпасами для гаубичного дивизиона, который атаковали украинские подразделения при поддержке минометов .

— В условиях непрекращающегося огня Никита, умело сориентировавшись в ситуации, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня. Совершая противоогневые маневры, сержант Барныч смог вывести машину из-под минометного огня противника в безопасное место, — заявили в Минобороны.