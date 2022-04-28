Москва предупредила о риске попадания поставленного Киеву оружия террористам

Западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам так же, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое Западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попало в руки террористов ИГ (запрещена в РФ)», — отметила она в ходе брифинга.

После поставок вооружений сирийской «оппозиции» США, Франция, Италия и Великобритания стали бороться с ИГ, напомнила дипломат. Она выразила уверенность, что такая же участь ожидает западное оружие на Украине.

Также Захарова отметила, Россия жестко ответит на провоцирование Киева к атакам по российским объектам. Она призвала Запад серьезно отнестись к предупреждениям Москвы.

Ранее в четверг стало известно, что министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Как уточнило издание Politico, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что поставка вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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