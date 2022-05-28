Захарова указала на создание Вашингтоном продовольственного кризиса на Украине

США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала 28 мая.

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — отметила она.

По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. Она напомнила, что порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и Донецкой Народной Республики получили над ним контроль, был разминирован фарватер, а также созданы условия для выхода судов.

«Киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники», — сказала Захарова.

Ранее, 25 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса. Он также отметил, что Россия готова ежедневно предоставлять Украине необходимые гуманитарные коридоры, что и делает на постоянной основе.

В тот же день министр иностранных дел Китая Ван И настоял на создании зеленого коридора для экспорта зерновых с Украины и из России. По его словам, это бы поспособствовало решению надвигающегося продовольственного кризиса.

24 мая Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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