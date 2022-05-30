Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз пшеницы из Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе из Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом он заявил 30 мая по прибытии на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе.

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.

Ранее, 28 мая, испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза зерна с Украины. Отмечалось, что ЕС готов мобилизовать ресурсы для вывоза зерна, речь идет о порте Одессы. Одна из задач миссии — открытие европейским судам прохода в одесский порт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры.

Порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и Донецкой Народной Республики получили над ним контроль, был разминирован фарватер, а также созданы условия для выхода судов, напомнила дипломат.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

До этого, 24 мая, Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.