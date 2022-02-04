Рациональное зерно: Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя

К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) за рубеж — на 25–30% в натуральном выражении. Об этом сказано в аналитической справке Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы (ФТС) с июля. «Известия» ознакомились с документом. Последние несколько лет вывоз зерновых из РФ так значительно не сокращался, отметили эксперты. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года) в РФ на 10% снизился урожай зерновых. Плюс аграрии неохотно продают сырье на экспорт: после введения плавающей пошлины это стало невыгодно. Запасы зерна, которые появятся из-за его низкого вывоза, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором для внутреннего рынка, сказали «Известиям» в Минсельхозе.

Аграрии не вывозят

Минсельхоз подготовил аналитическую справку «О ситуации на рынке зерна (17–21 января)». В ней сказано, что в сезоне 2021/22 (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го) Россия сократила экспорт зерновых культур — пшеницы, ячменя, кукурузы и других. «Известия» ознакомились с документом. Согласно оперативным данным ФТС на 20 января, из страны вывезли 25,1 млн т зерна, хотя в предыдущем сезоне этот объем был выше на 24,7% — 33,4 млн т. Экспорт пшеницы за этот сезон составил 21 млн т (минус 24% по отношению к 2020–2021 годам), ячменя — 2,7 млн т (минус 32,3%), кукурузы — 1,1 млн т (минус 27,9%).

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили: с начала сезона 2021/22 экспорт основных зерновых культур уже составил 25,5 млн т. Это на 25% ниже уровня прошлого сельскохозяйственного года. При этом Россия остается в числе крупнейших мировых экспортеров зерна, подчеркнули в ведомстве.

Рациональное зерно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Снижение экспорта в этом сельскохозяйственном году обусловлено действием зернового демпфера (плавающая экспортная пошлина. — «Известия»), — сказали в министерстве. — Данный механизм на фоне глобальной продовольственной инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания, в частности пшеницу, позволил обеспечить сырьем отечественные предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленности. Более того, сохранить стабильный уровень внутренних цен.

Кроме того, значительные запасы зерна, которые сформированы на внутреннем рынке с учетом низкого вывоза в начале сезона, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором , добавили в министерстве. Плавающую пошлину на экспорт зерна правительство ввело в прошлом году. Это 70% от цены отсечения, которую могут менять в зависимости от ситуации.

Введение демпферной пошлины на экспорт зерновых позволило сдержать рост цен на внутреннем рынке, согласны в Минэкономразвития (МЭР). Например, стоимость пшеницы у аграриев к 27 января выросла на 10% относительно 2 июня 2021 года, когда ввели демпфер, сказали «Известиям» в ведомстве. За это время в США фьючерсная цена на продукцию подскочила на 23,7%, во Франции — на 31,5%.

Как подчеркнули в МЭР, в январе минсельхоз США оценил: в сезоне 2021/22 объемы мирового экспорта пшеницы вырастут на 0,9%, кукурузы — на 13,8%.

Бьют антирекорды

В последние несколько лет у России не было столь значительного падения экспортных продаж , отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Например, в предыдущем сезоне 2020/21 РФ установила рекорд по вывозу зерновых: с июля по январь страна экспортировала чуть больше 34 млн т. Это на 25% превышало показатель предшествующего сельскохозяйственного года. Тогда в мире был высокий спрос на отечественную продукцию: основные конкуренты — Евросоюз и Украина — снизили предложение. Это подстегивало цены к росту, поэтому Россия охотно продавала зерно другим странам, поясняли эксперты. До этого пиковая точка была в сезоне 2018/19, когда за рубеж вывезли чуть больше 32 млн т зерна.

Александр Корбут напомнил, что в этом сезоне урожай зерновых в РФ сократился. В чистом весе в 2021 году в России собрали 120,7 млн т, а в 2020 году — 133,5 млн т.

Рациональное зерно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сложившаяся ситуация может стать позитивной для внутреннего рынка, потому что в РФ может остаться больше сырья для производства готовой продукции , — сказал эксперт.

Возможно, это скажется и на стоимости зерновых, снизив ее, но не готовой продукции , добавил он. У производителей товаров растут издержки — например, подорожала упаковка, логистика и так далее, напомнил представитель союза.

Снижение экспорта зерновых из России может создать риски для основных покупателей нашей продукции — Ближнего Востока, стран Африки. Хотя в мире ожидают хороший урожай зерновых в Австралии и Аргентине. Более того, сокращение предложения зерновых на мировой арене может подтолкнуть цены вверх. Косвенно это может сказаться и на России, подняв стоимость зерна внутри страны, отметил Александр Корбут.

Снижение урожая — не единственная причина сокращения экспорта, сказал «Известиям» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Он предположил, что на фоне увеличившейся экспортной пошлины и серьезного роста цены удобрений аграрии не торопятся продавать зерно по нынешней стоимости.

По данным «СовЭкона», сельскохозяйственные производители южной части страны в этом году значительно медленнее реализуют зерно. У юга рекордные запасы, они превышают прошлогодние на 68%, добавил эксперт. Он заметил, что сокращение экспортных поставок из РФ — одна из переменных, которая поддерживает относительно высокие мировые цены на зерно.