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ЕС допустил запуск военно-морской миссии по вывозу зерна с Украины

El Pais: ЕС изучит запуск военно-морской миссии по вывозу зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза зерна с Украины. Об этом 28 мая пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.

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ЕС готов мобилизовать ресурсы для вывоза зерна, речь идет о порте Одессы. Как уточняется, на европейском саммите в понедельник в Брюсселе рассмотрят растущий риск голода в странах, зависящих от сельскохозяйственного экспорта Украины, и вопрос вывоза кукурузы, ячменя и пшеницы из страны.

Одна из задач миссии — открытие европейским судам прохода в одесский порт.

Вопрос регулируется Конвенцией Монтрё, за выполнением статей которой следит Турция. По словам источника издания, Анкара может дать разрешение на проход европейских кораблей, поскольку речь идет о гуманитарной операции.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности.

Порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и Донецкой Народной Республики получили над ним контроль, был разминирован фарватер, а также созданы условия для выхода судов, напомнила дипломат.

Как 25 мая заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

24 мая Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

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