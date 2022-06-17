Путин назвал провальную энергополитику ЕС причиной роста цен

Провальная энергополитика Евросоюза (ЕС) привела к раскручиванию цен в ЕС. Об этом 17 июня заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) президент России Владимир Путин.

Инфляция наблюдалась там, по словам главы государства, задолго до проведения РФ специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. <…> Я скажу и про нашу спецоперацию, да это имело какое-то значение, но корень именно в этом - в их ошибочной экономической политике», — сообщил глава государства.

14 июня сообщалось, что по итогам мая в годовом выражении инфляция в Германии достигла исторического рекорда — 7,9%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам Евросоюза (гармонизированный индекс потребительских цен) в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении по сравнению с 7,8% апреля.

Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для западных стран последствиях санкций, введенных в том числе против российского энергетического сектора, а также попытке преждевременного, форсированного перехода к «зеленой» энергетике.

Так, 12 мая, Путин указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Кроме того, 3 июня лидер РФ акцентировал внимание на просчетах Запада в энергетической сфере, назвав одной из главных ошибок западных стран спекуляции и продвижение «зеленой» повестки с ускоренным переходом на альтернативные источники.