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Байден анонсировал запрет странами G7 импорта золота из России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gennadii Khameliyanin
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Президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном объявил 26 июня о запрете импорта золота из России в странах «большой семерки» (в нее входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).

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«Страны «большой семерки» вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», — написал американский президент в Twitter.

Джонсон сообщил о наложении санкций на импорт золота из РФ ранее в воскресенье. Он отметил, что запрет будет введен в Соединенном Королевстве, США, Японии и Канаде. По его словам, эта «мера будет иметь глобальный охват».

Известно, что запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное.

21 июня юрист Юрий Капштык отметил в беседе с «Известиями», что для России не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще и евроазиатский, и восточноазиатский рынки. Тогда же агентство Reuters сообщило, что золото рассматривается как новый объект санкций против России.

24 марта в США заявили, что операции с золотом ЦБ РФ подпадают под санкции. В заявлении минфина США говорилось, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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