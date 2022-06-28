Золотые происки: G7 готовит удар «по экономике РФ, но не по себе»

Глава Евросовета в рамках G7 заявил, что ЕС рассматривает возможность запрета на импорт золота из России. В свою очередь, японский премьер уже анонсировал новый раунд антироссийских санкций, которые предполагают ограничения на ввоз драгметалла. Госдеп США оценивает потери России от «золотого эмбарго» в $17 млрд. РФ занимает одно из ведущих мест в мире по объемам добычи золота, поэтому эти санкции затронут мировой рынок, а значит, мы увидим очередную волну роста котировок, прогнозируют специалисты. Подробности — в материале «Известий».

Какие риски

Для РФ запрет возможный на импорт золота в страны ЕС и Японию не несет никаких рисков, и «удара» по бюджету нашей страны в случае реализации данного запрета не будет. Об этом «Известиям» сообщил председатель совета Союза старателей России Виктор Таракановский. Вероятно, часть золота будет импортироваться в страны, не входящие в ЕС (Китай, Индия, ОАЭ и другие). Согласно новой инициативе Союза, добытое в России золото, а это более 300 т в год, должно отправляться в Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней и Фонд национального благосостояния для создания мобилизационных резервов. Оставшаяся часть пойдет в ювелирную отрасль, промышленность и на целевые нужды граждан РФ, рассказал собеседник.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов рассмотреть введение запрета на импорт благородного металла из России. Эта мера, по ожиданиям, не должна бить по Евросоюзу (в отличие от тех же энергоносителей). «Мы хотим понять, можно ли нацелиться на золото так, чтобы это било по российской экономике, а не по нашей», — сказал глава Евросовета. Перед этим о решении «семерки» запретить золото из России объявили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В свою очередь, японский премьер Фумио Кисида также анонсировал новый раунд санкций против России. В частности, они предполагают запрет на импорт золота.

Золотые происки1 Саммит G7 в Германии, 27 июня 2022 года Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

— Естественно, введение любых санкционных запретов снижает объем поступления от экспорта, если рост мировых цен на данный товар, обусловленный санкциями, не компенсирует издержки переключения экспорта на новых покупателей, — сказал «Известиям» президент «Союза участников рынка драгоценных камней и драгоценных металлов», председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров. — Да, много золота отправлялось в Европу, но и раньше у российского золота были иные рынки. Есть крупнейшие рынки потребления золота — Китай, Индия. Мы можем экспортировать золото в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Турцию. Там наши слитки будут переплавлять, и вряд ли кто в этих странах испугается экстерриториальных санкций — доказать причастность к России к этому золоту будет очень сложно.

В условиях отсутствия традиционных направлений экспорта из-за усиления санкций эти страны, естественно, будут требовать больший дисконт, добавляет Флун Гумеров. А вот каким он окажется — зависит от аппетитов сторон. По его прогнозам, вряд ли стоит ожидать роста цен на золото из-за этих санкций, так как общий объем его поставок на мировой рынок, скорее всего, не уменьшится.

Согласно данным за 2020 год, доля России в мировом экспорте золота составляет 4,43%. Ведущие мировые центры экспорта золота — это Швейцария (16,2%), Гонконг (7,81%), ОАЭ (6,81%). Швейцария одновременно и крупнейший в мире импортер золота с долей 20,7% .

Введение запрета на импорт нашего золота некритично осложнит реализацию, уточняет директор по развитию ООО «Институт геотехнологий» Михаил Лесков.

— Ведь помимо ЕС, США, Японии и других, кто обсуждает этот запрет, есть огромный мировой рынок. Перестройка цепочек поставок может занять время и потребовать некоторых кратковременных допзатрат на это, — говорит Лесков. — Однако в итоге обеспечит более устойчивый сбыт, если он будет необходим. Учитывая острый дефицит физического золота на рынке, в основном наполненном «бумажным золотом» — деривативами, эмитируемыми как раз названными странами, в которых либо практически нет своей золотодобычи (большинство стран Европы и Япония), либо она долгие годы падает в объемах (как в США и Канаде) — и целесообразно держать золото в стране, а не продавать его другим.

Золотые происки2 Фото: Global Look Press/Russian Look/Georgiy Rozov

Заявление лидеров G7 относительно запрета на импорт российского золота по большому счету пока еще остается политической декларацией, уверен директор специализированного издания «Золото и технологии» Александр Доценко.

— До февраля этого года российский драгоценный металл экспортировался в основном в Великобританию, и то, что этого экспорта не будет, стало ясно уже к началу марта, — поясняет Александр Доценко. — Другие страны G7 российское золото в серьезных объемах в последние годы не покупали (во всяком случае, напрямую).

По его словам, единственный серьезный риск применительно к этому заявлению — угроза вторичных санкций. Пока не ясно, будут ли ведущие страны мира угрожать потенциальным покупателям российского золота вне G7 (Китаю, Индии, государствам Ближнего Востока).

Руководитель проекта «Золотодобыча» Борис Кавчик дополняет, что если золото у РФ станут покупать Индия и Китай, то цена будет ниже, чем в Лондоне, «максимум на 5%, что некритично». «Для РФ риска никакого, а для золотодобывающих предприятий важнее рублевая цена золота», — замечает Борис Кавчик.

Доходы от экспорта золота составляют не больше 4–5% от общих доходов российского бюджета, в связи с этим запрет не окажет значимого влияния, рассчитывают экономисты. Основным покупателем в последние три года была Великобритания, которая поглощала почти 90% всего экспорта ценного металла из РФ. Если 2019 году она приобрела 93% всего экспортируемого золота, а это 113,5 т на сумму более $5 млрд, то в 2021 году она закупила уже 266 т на $15,3 млрд. В этом году объем российского экспорта золота и без новых санкций упадет к минимумам из-за возобновления покупок Банком России. Поэтому уход Лондона с российского рынка золота, скорее всего, не будет особо заметен.

Золотые происки Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Выход — в верной контртактике

Директор по развитию ООО «Институт геотехнологий» Михаил Лесков отмечает, что влияние эмбарго на бюджет РФ зависит от того, как поведет себя наша страна. Если «поддержит запрет» и перестанет вывозить за пределы страны, скупая весь производимый объем отчасти через ЦБ, отчасти через частных и институциональных инвесторов (в рамках «дедолларизации»), то даже выиграет. Для мирового рынка утрата производимого в России объема точно приведет к еще большему дефициту, росту цен и спроса, который будет подталкивать покупателей к поиску путей обхода вводимых запретов.

— Наибольший риск в ожидаемой ситуации в том, что для российских золотодобытчиков такое эмбарго — это снижение добычи золота, если Банк России не будет выкупать повышенные объемы в резервы. При этом цены на золото пока выше средней себестоимости по мировой добыче примерно на $500 за унцию, а для российских добытчиков на еще большую величину, — уточняет эксперт.

— Поэтому снижение добычи может не произойти до значимого падения мировой цены или увеличения дисконта ЦБ РФ к цене покупки, — говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. — Но, возможно, российские слитки будут отправляться в третьи страны в переплавку. Например, в Казахстан, где есть аффинажные заводы. А оттуда уже будут производиться поставки нашего золота на мировой рынок.

Россия, предположительно, потеряет часть возможного дохода от экспорта золота, допускает Флун Гумеров. Это произойдет из-за вынужденного дисконта, потерь от удорожания логистики и проведения более сложной оплаты. Сложнее дело будет обстоять с экспортом ювелирной продукции, замечает председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России». Россия уже потеряла рынок сбыта ювелирных изделий на Украине, в европейских странах.

— Сегодня для российских ювелиров главные зарубежные рынки сбыта — это Беларусь и Казахстан, — отмечает Флун Гумеров. — С Республикой Беларусь проблем точно не будет, и очень надеемся, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как и обещал, все союзнические договоры, в том числе и в обсуждаемой части, сохранит в силе. Но золото можно и не спешить продавать, а попридержать у себя на будущее.

Золотые происки3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Доля золота в международных резервах России на начало 2022 года снизилась по сравнению с началом 2021 года с 23,3% до 21,5%. А у таких стран, как США, Германия, Италия, Франция, доля золота в национальных резервах составляет от 65 до 79%.

— У нас золота в резервах почти в шесть раз меньше, чем у Китая, так что «лишним» его увеличение вряд ли будет, — замечает Флун Гумеров. — А для трансакций, связанных с проведением импортных операций, может быть, получится использовать и «цифровое золото» на основе блокчейн-технологий. Без какого-либо движения непосредственно слитков.

При этом потребность в поиске обходных механизмов таких санкций возникнет не скоро, считает замруководителя практики управленческого консалтинга «Деловой профиль» Александра Шнипова.

— Блокировка международных резервов России в результате санкций, повысила риски зарубежного хранения не только валютных активов, но и золота, — говорит Шнипова. — Многие страны будут стремиться хранить свой золотой запас дома и в перспективе смогут заместить покупателей из стран, присоединившихся к новым санкциям.